“SENTIERI DEL BENESSERE”, MONGIELLO: RIGENERIAMO I NOSTRI BORGHI

“Sentieri del Benessere è un progetto qualificante per la nostra Basilicata che, attraverso la valorizzazione del patrimonio storico, delle bellezze naturali e delle eccellenze gastronomiche, crea un’occasione di promozione e rigenerazione dei nostri territori”. Così l’assessore all’Ambiente e Transizione energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello sulla kermesse di due giorni che si svolgerà domenica e lunedì prossimi a Rotonda in Provincia di Potenza.

“Del resto la Basilicata – aggiunge l’assessore Mongiello – contiene grandi potenzialità nell’unicità dei suoi 131 comuni. Realtà antiche e pregne di storia, caratterizzate da originali culture. Veri scrigni di sapere e tradizioni, spesso, immersi in ambienti naturali di grande pregio.

Sono ammirata da questo progetto caratterizzato da un profondo senso di appartenenza territoriale che distingue cinque comuni lucani, Rotonda, Chiaromonte, Latronico, San Severino Lucano e Nova Siri che aprono e si aprono a nuovi sentieri del benessere.

I nostri comuni – sottolinea ancora l’assessore all’Ambiente – rappresentano la vera anima della nostra meravigliosa regione che dobbiamo solo stimolare ad essere ancora più protagonista.

Per questo sono certa che ‘Sentieri del Benessere’ non sia solo un progetto di sviluppo territoriale, ma un vero e proprio percorso di rinascita per i nostri borghi.

È solo l’inizio di un cammino che grazie ai Comuni e alla partecipazione attiva dei cittadini, porterà a raggiungere obiettivi ambiziosi e a rafforzare l’identità del nostro territorio”, conclude l’assessore Mongiello.

“Sentieri del Benessere” è organizzato dal Comune di Rotonda con il sostegno della Regione Basilicata. All’interno della manifestazione sono previsti talk, dibattiti ed eventi enogastronomici che avranno come tema portante la valorizzazione di un corretto stile di vita e delle eccellenze del territorio, quali il fagiolo bianco e la melanzana rossa, entrambi Dop.

Al centro del progetto c’è la realizzazione dell’Hub delle Eccellenze Mediterranee (HEM) nel Palazzo Amato a Rotonda, un polo della ricerca scientifica, degli studi e del trasferimento tecnologico che formerà giovani ricercatori, provenienti dai paesi dell’area euro-mediterranea, startupper e nuovi imprenditori dei settori agroalimentari e dell’economia circolare.