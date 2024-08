BASILICATA PROTEZIONE CIVILE, 11 NUOVI AUTOMEZZI ANTINCENDIO SUL TERRITORIO

Domani l’Ufficio per la Protezione civile della Basilicata consegnerà 11 automezzi dotati di moduli antincendio alle organizzazioni di volontariato impegnate in attività di prevenzione e spegnimento degli incendi sul territorio lucano.

La cerimonia di consegna si terrà alle 11:00 a Potenza, nel piazzale del terminal Gallitello delle Ferrovie appulo-lucane, alla presenza dell’assessore regionale con delega alla Protezione civile, Pasquale Pepe.

“La dotazione degli automezzi rientra in un più ampio programma di acquisto di mezzi terrestri, attrezzature, strumentazioni e dispositivi di protezione individuali che supera l’importo di un milione e 100mila euro, finanziato quasi per intero da fondi del Dipartimento della Protezione civile nazionale.

In questa maniera intendiamo rafforzare il coordinamento, l’aggiornamento tecnologico e la capacità operativa nelle azioni di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi.

I nuovi mezzi consentiranno di dare maggiore efficacia e rapidità negli interventi di spegnimento dei roghi e di far operare in sicurezza i volontari delle organizzazioni di protezione civile nelle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione”. Così il dirigente dell’Ufficio per la Protezione civile della Basilicata, Giovanni Di Bello.

I veicoli, di ultima generazione, sono dei pick-up Ford Ranger, con quattro ruote motrici, un serbatoio in acciaio inox con capacità di 400 litri d’acqua e una pompa che può erogare fino a 50 litri al minuto.

“Il consistente potenziamento dei mezzi terrestri e la messa a disposizione dei veicoli speciali antincendio – ha commentato l’assessore Pepe – segna un passo importante per la Protezione civile regionale e rappresenta la migliore risposta agli incendi che si stanno registrando e le cui cause, purtroppo, sono attribuibili ad azioni di natura dolosa o colposa.

In Basilicata c’è una rete di volontari a cui va la nostra gratitudine per l’impegno nel tutelare la sicurezza dei cittadini.

Ma alle donne e agli uomini che si occupano di protezione civile dobbiamo anche fornire gli strumenti necessari per lavorare in sicurezza e ottenere risultati efficaci.

Questo sta già accadendo e faremo in modo di incrementare costantemente le dotazioni di strumenti antincendio in maniera capillare sul territorio”.