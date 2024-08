Nascono “Le Colline CASCA, il progetto di FCI per una rete di Borghi tra storia, natura e innovazione

La Fondazione Creativi Italiani è affidataria del “Servizio di progettazione per la costituzione del modello di rete Borghi Salute e Benessere” nell’ambito del progetto “Le Colline CASCA“, relativo all’avviso pubblico di Scabec del 26 ottobre 2023 vinto dal Comune di Ceppaloni, che in virtù della qualificata proposta è stato invitato a proporre un paino triennale (2024 – 2026) per creare una rete territoriale per la valorizzazione dei borghi di Ceppaloni (Comune capofila), Apollosa, San Leucio del Sannio, Chianche e Arpaise.

Questa iniziativa unisce i Comuni confinanti sotto un’unica visione di sviluppo culturale e turistico.

Il nome CASCA è un acronimo che riunisce le iniziali dei comuni partecipanti, configurandosi come un verbo che riflette le molteplici iniziative previste nel progetto.

La zona coinvolta, ricca di storia, natura e leggende, ha visto la creazione di un logo identificativo e di un sito internet che raccoglierà tutte le informazioni relative ai comuni e alle loro iniziative, comprese le ricchezze immateriali, come la storia, le tradizioni orali, gli eventi folcloristici e di costume, e il patrimonio paesaggistico e ambientale.

Il sito sarà accessibile anche tramite Qr code apposti sulla cartellonistica dei punti d’interesse. Ogni comune avrà un’insegna identificativa del progetto per creare un forte legame identitario all’interno della rete.

Il logo “Colline CASCA“, realizzato da Alessio Zuzolo, rappresenta l’unità dei cinque paesi con elementi naturali come sole, colline, monte, fiume e vallata, e simboleggia l’amore romantico, l’accoglienza e l’impegno delle comunità nel preservare il proprio patrimonio.

Queste le parole del Sindaco di Ceppaloni (Comune Capofila del progetto “Le Colline CASCA”), dott. Claudio Cataudo:

“È entusiasmante assistere agli inaspettati sviluppi di questo progetto, fortemente caldeggiato dall’Amministrazione che mi onoro di rappresentare e la cui cura è stata affidata all’infaticabile Consigliere Imbriani che, con tenacia e dedizione, ha determinato il raggiungimento di risultati eccellenti.

Vista la validità e le potenzialità di sviluppo di questo interessante percorso, auspichiamo un’attiva partecipazione di tutte le realtà territoriali coinvolte al fine di rendere ulteriormente competitivo e apprezzabile il progetto che verrà presentato”.