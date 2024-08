Nel centro di Francavilla in Sinni un murales di 50 metri

Un omaggio alla storia di Francavilla in Sinni (Potenza) che si estende per 50 metri: è con questa finalità che Antonino Perrotta, in arte Attorrep, ha realizzato il suo ultimo murales.

L’opera rientra nell’ambito di “Operazione Street Art”, il festival ideato dall’associazione culturale “Haz Art” che si propone di rilanciare e rivalutare il territorio lucano, sulla falsariga di quanto accade dal 2017 a Diamante (Cosenza), città dei murales, dove il festival nacque.

Nello specifico, l’opera, percorrendo in quattro tappe un viaggio attraverso la cultura e la storia del paese, rende omaggio alla Certosa di San Nicola, colloca il fiume Sinni quale elemento centrale ritraendo il “passatore”, figura leggendaria della storia locale che, fino agli anni ’30, si racconta accompagnasse le persone da una sponda all’altra del fiume, rappresenta i resti della porta di accesso al possedimento monastico, ritrae la Madonna di Pompei che guarda la montagna, e culmina con un artigiano che impagli una sedia.

“E’ un racconto per immagini – ha detto il sindaco di Francavilla, Romano Cupparo – che invita gli abitanti e i visitatori a riscoprire le proprie radici, valorizzando una storia che continua a vivere attraverso l’arte e la memoria collettiva”.

ANSA