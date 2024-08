Escursione da incubo: donna muore in un incidente in quad

Una donna di 45 anni, originaria di Salandra ma residente a Potenza, è morta dopo essere caduta da un quad a Craco Vecchia. Era passeggera del veicolo guidato da un uomo di 45 anni di Pisticci, che è stato ferito e trasportato in eliambulanza al “Madonna delle Grazie” di Matera in codice rosso, poi trasferito al “San Carlo” di Potenza. Entrambi facevano parte di un gruppo di escursionisti e l’uomo, responsabile del viaggio, ha perso il controllo del quad, causando l’incidente fatale. Le indagini sono in corso da parte dei Carabinieri di Pisticci e al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulla donna.