Addio a Mario Trufelli, un gigante del giornalismo lucano

Si è spento serenamente nella sua amata Potenza, all’età di 95 anni, Mario Trufelli, un pilastro del giornalismo lucano e italiano. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo ha conosciuto e stimato.

Trufelli è stato il primo responsabile della Sede Rai della Basilicata e Caporedattore della Tgr, ricoprendo un ruolo fondamentale nella costruzione e nello sviluppo dell’informazione in regione. La sua lungimiranza e la sua passione per il giornalismo hanno segnato un’epoca, diventando un punto di riferimento e un maestro per intere generazioni di giornalisti, non solo lucani.

La sua carriera è stata costellata di successi e riconoscimenti. Oltre ad essere stato collaboratore fisso della trasmissione televisiva Check-Up e autore di numerosi reportage all’estero, Trufelli ha ricoperto importanti incarichi istituzionali, come quello di Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata e Amministratore unico dell’APT regionale.

I funerali si terranno lunedì , dove amici, colleghi e cittadini potranno rendergli l’ultimo omaggio.

Mario Trufelli lascia un’eredità inestimabile. Il suo esempio continuerà a ispirare tutti coloro che credono nel potere della parola e nell’importanza di un giornalismo serio e indipendente.