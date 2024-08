Basilicata Consigliere Regionali Araneo e Verri :”Serve un Piano integrato per prevenire gli incendi”

“L’incendio che ha devastato il Vulture questa notte, così come quello di ieri ad Accettura, è l’ulteriore dimostrazione dell’assenza di politiche di prevenzione che, ormai da tempo, riguardano la nostra regione.

Le consigliere regionali Alessia Araneo, Viviana Verri e il consigliere provinciale Michele Giordano, esponenti del M5s Basilicata, esprimono “forte preoccupazione per la grave mancanza di monitoraggio e l’assenza di interventi pianificati di forestazione nei nostri territori”.

“Desideriamo ringraziare sinceramente i Vigili del fuoco che, nonostante fossero già impegnati su un altro fronte, sono riusciti a intervenire prontamente per arginare l’incendio, evitando un disastro che avrebbe potuto colpire alcune abitazioni del Comune di Barile.

Il loro intervento eroico dimostra ancora una volta dedizione e coraggio straordinari.

Tuttavia, questo episodio mette in luce un ulteriore problema urgente: non solo la mancanza di azioni di prevenzione, ma anche la cronica carenza di risorse e mezzi necessari per gestire le emergenze”, lo sottolineano i consiglieri Araneo, Verri e Giordano, ricordando che “è di sole due settimane fa la tragedia in cui due Vigili del fuoco hanno perso la vita a Nova Siri”.

“Non basta più puntare il dito contro i piromani dopo che si verificano gli incendi – aggiungono – ma intervenire preventivamente affinché le loro azioni non siano facilitate dalla mancanza di un monitoraggio adeguato.

È indispensabile che tutte le istituzioni competenti riconoscano la gravità della situazione e si impegnino con urgenza a garantire le risorse necessarie per interventi preventivi efficaci.

Ciò si lega alla totale assenza di programmazione di politiche forestali, ambientali, agricole, infrastrutturali, di cui si sta dibattendo in queste ore in Consiglio regionale, che tengano conto dei cambiamenti climatici in atto”.

“Chiediamo con forza – ribadiscono – lo sviluppo di un Piano integrato e sostenibile per la prevenzione degli incendi e la gestione delle risorse forestali, che coinvolga in primis la regione Basilicata, gli Enti Parco, le Province e le Forze dell’ordine.

Solo attraverso una risposta coordinata e decisa possiamo salvaguardare il nostro prezioso patrimonio naturale e garantire la sicurezza delle comunità locali”.