AstraZeneca: Bardi, parte la fase 2 del ‘modello Basilicata’

“Da lunedì prossimo, 19 aprile, si entra nella fase 2 del ‘modello Basilicata’: oltre 200 medici di famiglia in tutta la regione potranno somministrare AstraZeneca ai propri assistiti”. Lo ha scritto, in un post su facebook, il presidente della Regione, Vito Bardi, evidenziando che “il nostro obiettivo è riaprire tutto in sicurezza quanto prima”.

Da lunedì a mercoledì scorso, in Basilicata, circa cinquemila persone, tra i 60 e i 79 anni, si sono vaccinate con AstraZeneca dopo essersi presentate, senza prenotazione, alle due tende donate dal Qatar e allestite come punti vaccinali nei pressi degli ospedali di Potenza e Matera.