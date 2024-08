TRASPORTI, PEPE: “POTENZIATE NAVETTE MATERA-AEROPORTO BARI”

“Più navette per il trasporto pubblico da Matera all’aeroporto di Bari Palese. Lo abbiamo deliberato nella seduta giunta odierna, approvando uno schema di collaborazione tra la Regione Basilicata e il Comune di Matera. Ci saranno due nuove coppie di corse, che vanno a sommarsi a quelle già attive”.

Così, in una nota, Pasquale Pepe, vicepresidente e assessore all’Infrastrutture, Reti idriche, Trasporti e Protezione civile della Regione Basilicata.

La prima corsa partirà da Matera alle 8:30, con ritorno da Bari alle 11:30. La seconda corsa partirà alle 14:00, con ritorno alle 17:30. La scelta degli orari è stata calibrata sulla base delle esigenze dell’utenza. L’inizio del servizio avverrà nei prossimi giorni. La percorrenza annuale complessiva sarà di 96mila chilometri.

Queste navette si uniranno a quelle già operative, tre coppie di corse di competenza della Regione Basilicata e due di competenza della Regione Puglia.

“Vogliamo una Basilicata più connessa con gli hub aeroportuali. Non ci occuperemo solo del rinfoltimento della ‘flotta’ di bus da e per Bari, ma nei prossimi giorni avvieremo un servizio di collegamento sperimentale da Potenza per l’aeroporto di Pontecagnano. Lo abbiamo annunciato nei giorni scorsi e intendiamo insistere su questa ulteriore possibilità di spostamento per pendolari e turisti”.