Csr, prorogato al 10 marzo il bando agriturismi

Sono stati prorogati i termini di presentazione “Azione Agriturismo del Complemento di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2023-2027”.

La nuova scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 10 marzo 2025, anziché al 21 febbraio 2025.

Accogliendo le richieste di ordini professionali e operatori economici, l’Assessore regionale alle politiche agricole, alimentari e forestali, Carmine Cicala ha disposto la proroga dei termini per il bando SRD03 “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole” – Azione A “Agriturismo”.

La nuova scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 10 marzo 2025. Questa decisione mira a favorire una più ampia partecipazione, sostenendo gli operatori del settore agricolo e i consulenti e dimostra l’attenzione dell’amministrazione regionale verso le esigenze del territorio.

L’Assessorato rinnova il proprio impegno a supportare gli agricoltori lucani, promuovendo uno sviluppo agricolo sostenibile e condiviso.