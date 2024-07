Vasto incendio a Roma su Monte Mario: le fiamme minacciano le case

Un vasto incendio è divampato a Roma, su Monte Mario, nei pressi della città giudiziaria di Piazzale Clodio.

Evacuate quattro palazzine, 40 persone dall’ex Osservatorio Astronomico (ora sede dell’Inaf), la sede Rai di via Teulada. È stata sospesa la puntata di Estate in Diretta, in onda su Rai1, e i lavoratori delle sedi anche di via Goiran, via Gomenizza, via Novaro sono stati invitati a lasciare, in via precauzionale, gli insediamenti aziendali.

“L’incendio a Monte Mario sarebbe stato originato da un pasto cucinato in un accampamento abusivo sulle pendici della collina di Monte Mario”, ha riferito il sindaco di Roma Roberto Gualtieri giunto sul posto.

Ad alimentare le fiamme, ha spiegato ancora Gualtieri, ‘le alte temperature e il vento”. Il rogo si è propagato rapidamente al sottobosco e poi ha iniziato a bruciare la collina. Nell’accampamento di piccole dimensioni vivono alcuni senza tetto ricoverati in alcune tende.

Un’alta colonna di fumo si è levata ed è visibile in gran parte della zona e nell’area si sente odore di bruciato.

A causa del rogo, sviluppatosi nella sterpaglia, sono chiusi lungotevere Oberdan, lungotevere della Vittoria, via Giuseppe Faravelli e via dei Cavalieri di Vittorio Veneto in direzione Piazzale Clodio. Sul posto squadre di vigli del fuoco e volontari delle associazioni di protezione civile.

