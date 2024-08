SENISE : pulizia di tutte le strade del paese su ordine del responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Senise e della ditta Impregico S.r.l

Il centro storico di Senise, gioiello di cultura e tradizione, ha recentemente beneficiato di un’importante opera di pulizia e manutenzione.

Questo intervento, condotto dalla ditta Impregico S.r.l. specializzata nella raccolta differenziata e coordinato dall’ufficio tecnico comunale, dimostra l’impegno costante della comunità e del Comune di Senise nella cura del proprio patrimonio.

Contrariamente a quanto affermato da alcune voci che girano sui social media, la pulizia del centro storico non è un evento straordinario legato a particolari manifestazioni o eventi.

Si tratta di un’operazione ordinaria, svolta ogni qualvolta si rende necessaria. Nonostante la scarsità di personale, il Comune e Impregico S.r.l. si adoperano per mantenere pulito tutto il paese, un impegno che continua da diverse settimane come dimostrano le foto ricevute dalla redazione dalle quali si evince la pulizia delle strade avvenuta in diverse zone dell’abitato, non limitata soltanto al centro storico.

