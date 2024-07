Lacorazza: Più partecipazione per tutelare lavoro, beni e servizi

“La istituzione di un Centro regionale di Monitoraggio sugli appalti pubblici della Regione Basilicata con il compito di monitorare procedure di gara relativi ai contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi o di forniture ad alta intensità di manodopera. Il Centro dovrebbe operare presso la Direzione Generale della Stazione Unica Appaltante”.

E’ quanto dichiarato dal capogruppo regionale del Pd, Piero Lacorazza, a seguito della presentazione della Proposta di legge sottoscritta anche dai consiglieri regionali Roberto Cifarelli e Piero Marrese.

“E’ necessario valutare per tempo ed in tempo – afferma Lacorazza – senza intralciare e rallentare le procedure di gara, l’impatto sulle lavoratrici e sui lavoratori, e sulla qualità di beni e servizi a disposizione della collettività. È una norma di buon senso che apre alla partecipazione delle parti sociali e alla collaborazione tra istituzioni, mondo del lavoro ed economico”.

“Allo stesso tempo valutiamo non opportuna e non efficace – rileva Lacorazza – la decisione di non attestare alla Presidenza della Giunta regionale la Stazione Unica Appaltante per il carattere generale e trasversale che riveste e per la rilevanza che assume in termini di interlocuzione paritaria e funzionale con i dipartimenti regionali, altri enti ed istituzioni, aziende sanitarie ed ospedaliere”.