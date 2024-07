Uniti per la Salute: Collaborazione tra Rotary Club Senise Sinnia, Avis Comunale Senise ed Agata ODV

Il nuovo anno Rotariano inizia con una bellissima azione di service del nostro club, insieme agli amici dell’Avis Comunale di Senise: la donazione di parrucche all’associazione Agata Volontari Contro il Cancro ODV, una punta di diamante della Basilicata per le azioni di volontariato messe in campo in favore dei malati oncologici.