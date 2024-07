Nuova veste grafica per il sito web di Asp Basilicata raggiungibile al sito https://www.aspbasilicata.it

Il rinnovamento, che sarà visibile da lunedì 15 luglio, è all’insegna della migliore fruibilità per il cittadino utente: nella parte centrale resta la sezione “In primo piano” che conterrà tutti i comunicati stampa prodotti quotidianamente mentre a destra la sezione ‘News per il Cittadino ‘ conterrà tutte le informazioni di pubblica utilità: dai cambi turni delle farmacie, alle sospensioni delle prestazioni fino ad eventuali concorsi pubblici.

A sinistra invece la sezione ‘News per il Dipendente ‘ conterrà tutte le informazioni utili al personale dipendente: le segnalazioni di sospensione della rete intranet, i bandi di concorso e gli avvisi interni, le comunicazioni più svariate in ambito aziendale.

In basso le due new-entry del sito: lo spazio ‘Salute Basilicata‘ che, voluta da Regione Basilicata, rappresenta il punto di accesso unico ai servizi sanitari regionali e contiene anche le informazioni di pubblica utilità che riguardano tutte le altre strutture sanitarie lucane.

Nella parte centrale invece il canale YouTube ufficiale di Asp Basilicata, raggiungibile anche al link https://www.youtube.com/@aspbasilicata5247/featured ed in cui sarà visibile l’ultima video notizia prodotta in ordine di tempo. Per quelle precedenti, l’elenco sarà consultabile a destra.

Per il Portavoce di Asp Basilicata Eliana Positano “la comunicazione è importante sia per i contenuti da divulgare all’interno dell’azienda che non vanno confusi con le altre informative, sia per quelli da divulgare all’esterno, e quindi ad un’utenza variegata che deve essere messa sempre più in condizione di poter accedere a qualsiasi tipologia di servizio in maniera celere e comprensibile”.

Accoglie di buon grado il nuovo styling il Direttore Generale Antonello Maraldo per cui “la riorganizzazione del sito web di Asp Basilicata rappresenta un momento importante sia per garantire ai cittadini un’immediata fruibilità dei contenuti che per legge vanno offerti agli utenti, sia per quelli che hanno finalità meramente comunicative e divulgative all’interno dell’azienda. Anche la presenza di un canale YouTube- aggiunge il Dg– rappresenta un servizio utile a disporre di informazioni strutturate e multimediali facilmente accessibili.

Si è puntato su accessibilità e facilità d’uso oltre che su un layout pratico ed intuitivo. Oggi la buona sanità è anche buona informazione e buona comunicazione.

Sono convinto che i cittadini apprezzeranno le novità e sapranno suggerirci anche eventuali ulteriori miglioramenti“.