Shrek 5 uscirà nel 2026, 25 anni dopo il primo film della Disney

Shrek 5 uscirà il 1 luglio del 2026.

Lo ha annunciato DreamWorks Animation sui social media, confermando quindi che il film è ufficialmente in lavorazione.

L’uscita al cinema coincide con il 25/o anniversario del primo capitolo della saga cinematografica nel maggio del 2001.

Nel cast tornano le voci originali di Mike Myers per Shrek, Cameron Diaz per la principessa Fiona e Eddie Murphie per Ciuchino. Shrek è un orco verde che vive in solitudine all’interno di una sperduta casa di legno in riva ad una palude nel mezzo di un bosco ed evita ogni contatto sociale perché gli umani considerano cattivi gli orchi.

Nel 2002 la pellicola vinse il premio Oscar come Miglior film d’animazione. Negli anni si sono succeduti quattro film e due spin off, Shrek 2 (2004), Shrek terzo (2007), Shrek e vissero felici e contenti (2010), Il gatto con gli stivali (spin-off, 2011), Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio (spin-off, 2022).

ANSA