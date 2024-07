118 Basilicata: estate tra carenze di organico e soluzioni tampone, l’ASP lavora a un piano per il futuro

Dopo l’intervento del Sindaco di San Costantino Albanese sulla riduzione dei turni presso il Punto di Primo Intervento, interviene la Asp Basilicata ribadendo quelle che sono le criticità del Deu 118 che si acuiscono nel periodo estivo per via delle ferie di cui usufruisce, nel rispetto della legge, il personale.

I disagi di verificano in quelle postazioni che hanno un organico di quattro unità e che con le ferie estive o con assenze improvvise non riescono a coprire tutti i quattro turni giornalieri.

Situazione che, inevitabilmente diventa critica nel momento si aggiunge anche un’ eventuale scopertura di turno per malattia. Allo stato attuale la postazione di San Costantino ha solo tre unità in servizio effettivo per cui i disagi sono reali, ma si cerca di sopperire con unità esterne che integrino i turni.

La ASP si impegna a coprire le postazioni e le turnazioni anche con una valutazione di quelli che sono gli eventi/anno che interessano ogni singolo Punto Territoriale.

Per non compromettere il regolare svolgimento delle prestazioni sanitarie, la Asp Basilicata sta lavorando ad un piano che in queste ore è in valutazione e comporta un mix di interventi che potranno compensare solo in parte poiché la questione delle carenze organiche non si può superare in tempi immediati.

Tali iniziative, peraltro, vanno coordinate con la nuova Giunta Regionale e vanno rese compatibili con le risorse disponibili rispetto al piano dei fabbisogni ed all’equilibrio economico .