AGGD Basilicata – Inaugurata la panca di sensibilizzazione Diabete tipo 1

In occasione del quinto compleanno dell’Associazione di Genitori e di Giovani Diabetici della Basilicata, mercoledì 17 maggio è stata inaugurata una panca nella Villa di Santa Maria a Potenza, donata all’associazione e alla comunità potentina dall’amministrazione comunale, per sensibilizzare e richiamare l’attenzione sulla patologia del diabete tipo1, il cosiddetto diabete giovanile, ancora poco conosciuto.

Alla cerimonia inaugurale, presenti soci di AGGD a supporto della Presidente, Angela Possidente, che ha voluto sottolineare l’importanza di avere un simbolo nel cuore pulsante della città: “Abbiamo voluto riportare lo slogan di AGGD Basilicata, Diabete non ci fai paura, noi siamo in tanti, tu sei solo 1, perché vuole invogliare e infondere forza in chi ogni giorno deve convivere con questa patologia che abitualmente colpisce bambini e ragazzi in età sempre più giovane”. La Presidente ha voluto inoltre sottolineare quanti passi sono stati compiuti in questi primi 5 anni dell’associazione, anche grazie alla collaborazione e alla disponibilità dell’amministrazione.

È intervenuto anche il Sindaco della città di Potenza, Mario Guarente: “È importante accendere i riflettori sul tema, la panchina rappresenta solo una goccia nel mare con lo scopo di focalizzare l’attenzione su una patologia sconosciuta, o diagnosticata spesso in ritardo. La Villa è un luogo di socializzazione e aggregazione, e contiamo che questo simbolo possa richiamare l’attenzione e innescare curiosità. Apprezziamo il lavoro che AGGD Basilicata sta facendo sin dalla sua costituzione e riteniamo abbia un ruolo fondamentale su tutto il territorio lucano”.

Presenti inoltre l’assessore all’Ambiente – Energia – Campagne, Maddalena Fazzari, che si è impegnata materialmente per l’installazione e l’assessore alle Politiche Sociali e Abitative – Bucaletto – Istituti di Partecipazione – Manutenzioni, Fernando Picerno, che ha salutato i presenti e rinnovato la disponibilità a collaborare con AGGD Basilicata