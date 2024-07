‘Panorami’, la cultura nel borgo medievale di Montefiascone

Libri, incontri, spettacoli e musica: dal 5 al 7 luglio il borgo medievale di Montefiascone, sul lago di Bolsena, ospita la seconda edizione di ‘Panorami’, festival culturale diretto da Annalisa Canfora.

In scenari di grande bellezza scrittori, attori, musicisti, giornalisti e personaggi del mondo culturale e dello spettacolo si incontreranno per dialogare e confrontarsi.

Grande spazio alla musica: la cantante e compositrice Chiara Civello si esibirà in uno spettacolo che unisce parole e melodie, mentre Leonardo Colombati, Pierluigi De Palma e Fabrizio Lucherini racconteranno “il big bang del rock’n’roll”, un viaggio tra parole, immagini e suoni per ricordare eventi e protagonisti degli anni in cui la musica toccò insuperabili vette creative.

Anche l’attore Riccardo Rossi proporrà un percorso nella storia della musica esplorando il mondo dei dischi rari e dei vinili, mentre Oscar Cosulich e Roberto Genovesi ricorderanno gli anni insieme all’indimenticato Ernesto Assante.

Tanti i libri che verranno presentati al festival e gli incontri: Tony Laudadio con il suo ‘Elaborate forme di solitudine’ (La Nave di Teseo); Veronica Raimo con i racconti ‘La vita è breve, eccetera’ (Einaudi) e Giovanni Grasso con il romanzo ‘L’amore non lo vede nessuno’ (Rizzoli)

Cecilia Sala racconterà i suoi reportage di guerra; Yulia Mattu e Ugo Poletti discuteranno con Adriano Sofri del destino della nuova Ucraina; Domenico Iannacone proporrà un incontro sul tema dell’informazione responsabile.

Antonella Di Bartolo presenterà la sua storia di dedizione educativa nei quartieri difficili di Palermo, mentre Massimiliano Smeriglio condividerà una riflessione sul rapporto padre-figlio; Filippo Ceccarelli racconterà la vita di Silvio Berlusconi a un anno dalla sua scomparsa e Alessandro Trocino delineerà il profilo dello scrittore Scerbanenco.

Si parlerà anche di politica e di temi d’attualità: di antisemitismo con Elisabetta Fiorito e Gianni Scipione Rossi; del conflitto russo-ucraino con Alessandro Cassieri; di sfide militari con Roberto Arditti, di antifemminismo con Mirella Serri e di patria con Vittorio Emanuele Parsi.

Un focus particolare sarà dedicato ai temi della criminalità e della giustizia con Marco Mancini, ex agente segreto, Massimiliano Giannantoni, Domenico Iannacone e Cristina Rava.

