Senise: Il Commissario Gentile Nomina l’Architetto Bilotta Nuovo RUP e Direttore dei Lavori

Senise, 11 giugno 2024 – Il Comune di Senise ha annunciato la nomina dell’Architetto Mario Rosario Bilotta come nuovo Responsabile dell’Ufficio Tecnico, a seguito del decreto n. 2 dell’11 giugno 2024 firmato dal Commissario Straordinario Dott. Alberico Gentile. Questa nomina segna un passo significativo verso la continuità e l’efficienza nella gestione delle opere pubbliche e delle procedure di gara in corso nel comune.

Il Contesto Normativo

La decisione è stata presa in conformità con le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023). Secondo l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, ogni procedura per l’affidamento di un appalto richiede la designazione di un Responsabile Unico del Procedimento (RUP), incaricato di supervisionare le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Allo stesso modo, il D.Lgs. 36/2023 ha introdotto la figura del Responsabile Unico del Progetto (RUP) all’art. 15 e ha disciplinato il ruolo del Direttore dei Lavori all’art. 114.

La Scelta dell’Architetto Mario Rosario Bilotta

L’Architetto Bilotta è stato scelto per la sua vasta esperienza e professionalità, ritenute adeguate per le responsabilità che il ruolo comporta.

La sua nomina garantisce che non vi siano condizioni ostative per il suo incarico e che non esista alcun conflitto di interesse. Dal 08 aprile 2024, l’incarico di Responsabile del Settore Tecnico era vacante e le relative funzioni erano state assunte ad interim dal Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Prospero De Lorenzo.

Compiti e Responsabilità

L’Architetto Bilotta, a partire dall’11 giugno 2024, assumerà i seguenti ruoli:

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per tutti i contratti di appalto in corso di esecuzione e per tutte le procedure di gara in corso di svolgimento soggette alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016. Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le procedure di gara ricadenti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 36/2023. Direttore dei Lavori di tutte le opere in corso di esecuzione.

Obiettivi della Nomina

La nomina mira a garantire il corretto e regolare svolgimento delle attività istituzionali del Comune di Senise, assicurando una gestione efficace dei contratti di affidamento e concessione in essere, nonché delle procedure di gara in corso.

Trasparenza e Accesso agli Atti

In linea con il principio di trasparenza amministrativa, il decreto di nomina sarà pubblicato sull’Albo Pretorio online del Comune di Senise per 15 giorni consecutivi e sul profilo internet nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti”.

Possibilità di Ricorso

Contro questo provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Basilicata o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, secondo le modalità e i termini previsti dalla legge.

Con questa nomina, il Comune di Senise intende rafforzare la propria capacità di gestione tecnica e progettuale, assicurando continuità e qualità nell’esecuzione dei lavori pubblici.

