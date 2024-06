ASP BASILICATA : SENISE, RIPRISTINO POSTAZIONE 118 SGUARNITA PER ASSENZA IMPROVVISA

Sulla situazione di Senise che vede la postazione del 118 in queste ultime ore rimanere sguarnita del personale del 118, interviene la Direzione Generale della Asp rassicurando i cittadini con un ripristino immediato di un disagio dovuto ad un infortunio di un dipendete e alle turnazioni per ferie degli altri presenti in postazione.

In generale il problema si ripete ciclicamente nel periodo estivo nelle varie sedi, anche se in maniera sporadica.

La direzione, per arginare il fenomeno delle carenze di personale, sta inserendo ulteriori 20 unità nel 118 che però entreranno in servizio solo nelle prossime settimane. In particolare due di loro hanno già preso servizio mentre altri sette firmeranno il contratto il prossimo 27 giugno.

A loro poi si aggiungeranno le unità rimanenti se pur non potranno, per una questione di logica temporale, coprire tutti i turni delle ferie estive.

In questo periodo si aggrava una situazione già critica ma che viene gestita dalla Direzione Aziendale e dal Direttore del Deu, nonché dal responsabile delle postazioni cercando di evitare operazioni di accorpamento in attesa dell’insediamento della nuova Giunta Regionale e quindi della definizione dei nuovi strumenti di programmazione.

Ad ogni modo, a fronte di tutte le difficoltà di organico, l’attenzione sarà massima per garantire una copertura baricentrica di tutto il territorio anche a fronte di eventuali variabili che possono intervenire nel mentre.