Tajani, ‘Italia vuole vicepresidenza Ue e commissario forte’ ‘Per la stabilità Ppe e socialisti aprano a Ecr, non ai Verdi’

Dopo le elezioni europee, in Italia “abbiamo un governo più forte, che può andare avanti fino alle prossime elezioni in Italia.

Questa stabilità ci dà forza a Bruxelles” per il rinnovo dei vertici dell’Unione: perciò “vogliamo un vicepresidente della Commissione, un commissario forte, per avere una buona politica europea a favore dell’industria e dell’agricoltura, impegnato contro i cambiamenti climatici ma non in modo fondamentalistico.

Bisogna trovare un’altra soluzione con una politica ambientale pragmatica”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un’intervista all’emittente francese Tf1.

Alla domanda se Ursula von der Leyen possa incarnare questa politica, Tajani ha risposto: “Lo spero.

Lo dico anche ai vertici del Ppe: se vogliamo avere una stabilità anche con i socialisti, bisogna aprire le porte ai conservatori. Capisco che non è facile, ma non si possono aprire le porte ai Verdi.

Bisogna cercare di avere un buon dialogo con i conservatori” di Ecr.