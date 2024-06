Ciclista disperso a Marsiconuovo: salvato da Carabinieri e Vigili del Fuoco

Un ciclista di 60 anni ha vissuto un’avventura a lieto fine dopo essersi perso nei boschi di Marsiconuovo. L’uomo, che si era avventurato in solitaria su una mountain bike, è stato recuperato sano e salvo grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco.

La gita in bicicletta si è trasformata in un’esperienza di paura per il ciclista quando, intorno all’ora di pranzo, si è reso conto di aver perso l’orientamento. Intrappolato tra la fitta vegetazione, l’uomo ha avuto la prontezza di chiamare il Numero Unico di Emergenza 112.

L’operatore della Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Viggiano, dopo aver rassicurato il ciclista sulle imminenti operazioni di soccorso, ha acquisito le informazioni necessarie per restringere il campo di ricerca. Grazie alle indicazioni fornite dal disperso, i Carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Parco di Marsiconuovo si sono concentrati sulla località Lama, nota per la sua difficoltà di accesso.

Vista la complessità del territorio, è stato richiesto anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, con squadre provenienti da Potenza e Villa d’Agri. Le operazioni di ricerca sono state supportate da un drone e, successivamente, da un elicottero giunto da Pontecagnano. L’impegno congiunto delle forze dell’ordine ha permesso di individuare, recuperare e mettere in salvo il ciclista nel giro di poche ore.

Dopo gli accertamenti sanitari che hanno confermato le sue buone condizioni fisiche, il ciclista ha potuto finalmente riabbracciare i suoi cari presso la Stazione Carabinieri di Marsiconuovo. L’episodio, risoltosi fortunatamente senza gravi conseguenze, sottolinea l’importanza della collaborazione tra le forze dell’ordine e del tempestivo ricorso al NUE 112 in caso di emergenza.

Il ciclista ha espresso la sua profonda gratitudine ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco per il loro tempestivo intervento e la loro professionalità, che gli hanno permesso di tornare sano e salvo a casa.