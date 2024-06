Esame di Maturità, tracce: Ungaretti, Pirandello, Levi Montalcini e Galasso

‘Cari maturandi è solo l’inizio di una grande avventura: date il massimo e ricordate che siete molto più forti di quanto perfino voi pensate. In bocca al lupo!”. Così la premier Giorgia Meloni in un breve video sui social nel giorno dell’inizio degli esami di maturità.

Le nuove forme di comunicazione e di esternazione dei propri pensieri, incentivate dal digitale, che hanno sostituito il diario cartaceo viene proposto ai maturandi con il testo tratto dal libro “Profili, selfie e blog” di Maurizio Caminito, bibliografo e bibliotecario. “Il diario segreto, inteso come quaderno o taccuino in cui si annotano speranze, pensieri, riflessioni, sogni, rigorosamente legati alla rilettura personale – osserva l’autore in un passaggio – non esiste più”.

Tra tracce la riscoperta del silenzio di Mattiot