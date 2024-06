Agricoltura, in Basilicata vietato lavorare nelle ore più calde

In Basilicata, è in vigore un’ordinanza che vieta il lavoro agricolo nelle ore più calde della giornata, dalle 12:30 alle 16:00, per tutelare la salute dei lavoratori durante il periodo estivo.

Il divieto è in vigore fino al 31 agosto 2024 e si applica a tutte le attività agricole svolte all’aperto, in aree o zone dove il rischio di esposizione a caldo intenso è alto.

L’ordinanza è stata emanata dal Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, con l’obiettivo di prevenire i rischi per la salute dei lavoratori, come il colpo di calore, che possono verificarsi a causa delle alte temperature e dell’esposizione prolungata al sole.

Ecco alcune cose importanti da sapere sul divieto:

Il divieto si applica esclusivamente ai giorni in cui il livello di rischio “Alto” è segnalato sulla mappa del rischio per “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” all’interno del sito web www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/.

I datori di lavoro sono tenuti a rispettare il divieto e a garantire ai lavoratori il tempo necessario per riposarsi e reidratarsi durante le ore più calde della giornata.

In caso di violazione del divieto, sono previste sanzioni per i datori di lavoro.

Oltre all’ordinanza regionale, è importante ricordare che il datore di lavoro ha sempre l’obbligo di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, anche in caso di condizioni climatiche avverse.