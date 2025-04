Consiglieri Pd presentano la prima proposta di legge della XII legislatura “S.C.A.C.CO.”

“Depositata la prima proposta di legge per il Servizio di Cittadinanza Attiva e la Cultura e la COesione sociale (S.C.A.C.CO.)”. È la prima proposta di legge presentata nella dodicesima legislatura, a prima firma dei consiglieri regionali del Pd Piero Lacorazza, Roberto Cifarelli, Piero Marrese a cui si sono aggiunti il sostegno del Consigliere Antonio Bochicchio e del Consigliere Grammichele Vizziello.

“Come avevamo promesso il nostro ruolo di minoranza non ci avrebbe limitato nel costruire una nostra idea di Basilicata – hanno dichiarato i consiglieri Lacorazza, Cifarelli e Marrese -. E mentre il Presidente Bardi accumula ritardi per la formazione della Giunta strappando un chiaro articolo dello Statuto – la nomina sarebbe dovuta avvenire entro il 2 giugno –, noi iniziamo a fare, a proporre dando da subito lavoro alle Commissioni che ovviamente non potranno ancora riunirsi perché il Consiglio regionale non è nella piena funzionalità”.

“Abbiamo scelto di dedicare la nostra prima proposta alle nuove generazioni e al mondo del terzo settore – hanno concluso i consiglieri regionali del Pd – istituendo un Servizio civile regionale che investa nel contributo che i giovani possono dare alla comunità ricevendo sostegno ed opportunità nella fruibilità di prodotti culturali e in percorsi formativi. Un modo diverso per pensare alla nuove generazioni e in particolare al provvedimento presentato in Parlamento dalla Lega sulla reintroduzione del servizio militare. Auspichiamo che l’iter legislativo sia arricchito da audizioni dei potenziali soggetti interessati, dalle rappresentanze studentesche al Forum del terzo settore, dai CSV agli uffici preposti alla gestione del Registro Unisco Nazionale del Terzo Settore. Riteniamo rilevante la partecipazione e le idee dei colleghi consiglieri affinché il provvedimento possa essere, alla fine dell’iter, approvato all’unanimità dal Consiglio regionale”.

“A breve – concludono gli esponenti del Pd – sarà convocata una conferenza stampa per illustrare i dettagli della proposta di legge”.