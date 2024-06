Mancano 900 mila euro per la chiusura del bilancio dell’Alsia

Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl sono venute a conoscenza della difficoltà di chiusura del bilancio di previsione 2024 da parte dell’Alsia in ragione di una scopertura finanziaria di circa 900 mila euro. Una situazione che metterebbe a serio rischio i lavoratori dell’agenzia, che avanzano diverse spettanze, nonché il regolare funzionamento dell’agenzia stessa. Tutto ciò era stato ampiamente previsto dai sindacati che più volte hanno denunciato lo sbando che regna nella gestione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura da parte del governo regionale, a partire dalla decisione di trasferire in Alsia dei dipendenti regionali funzionalmente assegnati all’agenzia in base alla previsione della legge regionale del 2015. Una decisione per di più consumata senza il necessario confronto e la necessaria trattativa con le organizzazioni sindacali, ancora una volta escluse dalla condivisione della situazione finanziaria in cui versa l’Alsia, nonostante le rilevanti conseguenze sulle sorti dell’Ente, sulle attività istituzionali e sul personale operante.

Tenuto conto che almeno dal 2021 i trasferimenti regionali non sono mai stati sufficienti a coprire i costi di funzionamento e del personale, la Regione Basilicata dovrebbe farsi carico di tale disavanzo. In caso contrario, potrebbero verificarsi seri problemi di copertura delle spese che potrebbero incidere sulla remunerazione del personale, in particolare sulla corresponsione dell’adeguamento contrattuale.

Oltre al danno la beffa. Non solo questi lavoratori sono stati trattati come pacchi postali, da caricare e scaricare sul primo autobus in transito in virtù di un efficientamento amministrativo vantato e, di fatto, mai concretizzato – come dimostrano i conti di bilancio -, ma si trovano oggi addirittura nella situazione di essere penalizzati da un punto di vista retributivo e di riconoscimento della propria professionalità.