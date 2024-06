Enzo De Vito è il nuovo Direttore Sportivo del Potenza Calcio

La Società Potenza Calcio rende noto di aver affidato la direzione sportiva della prima squadra a Enzo De Vito.

Nato a Capriglia Irpina nel 1974, De Vito ha iniziato la sua carriera dirigenziale all’Aversa Normanna, dove ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo dal 2008 al 2011. Successivamente, ha svolto lo stesso incarico presso l’U.S. Avellino dal 2011 al 2018. Con l’Avellino, De Vito ha ottenuto una storica promozione in Serie B nella stagione 2012-2013, guidando poi la squadra per cinque stagioni consecutive nella serie cadetta.

Dopo l’esperienza all’Avellino, De Vito ha lavorato come capo scouting al Parma dal 2018 al 2020 e nel Genoa da agosto a novembre del 2020, nel campionato di Serie A. Nel 2021 ha lavorato all’Arezzo, dove è stato prima direttore tecnico e poi direttore generale. Nel 2022 è tornato all’Avellino come direttore sportivo, incarico che ha mantenuto fino a giugno 2023.