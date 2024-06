Lonetti, (Fondazione Fare Futuro) ” La Meloni sul reddito di cittadinanza ha fatto la cosa giusta”

Quando la segretaria del PD Elly Schlein dice che Giorgia Meloni è stata senza ritegno per aver abolito il reddito di cittadinanza e reso l’Italia l’unico Paese d’Europa a non avere uno strumento universale contro la povertà assoluta, lasciando un milione di famiglie senza nessun aiuto di governo, ha dimenticato di dire una verità sacrosanta e cioè che chi non vuole lavorare non può avere nessun diritto a pretendere di essere mantenuto dallo Stato e da chi lavora duramente tutta la settimana.

Anche per FDI e la destra la povertà è un problema sociale dovuto a politiche che il governo sta cercando di cambiare e porvi rimedio. Chi ha percepito il reddito di cittadinanza ed è in grado di lavorare, il Governo si è già attivato e sta mettendo su una piattaforma per indire un corso di formazione che consente loro di trovare lavoro. È inutile che la sinistra politica e in particolare il M5S, continuano a dire che non si scherza sulla pelle della povera gente quando la Corte dei Conti ha verificato che li reddito di cittadinanza non spettava al 50% di coloro i quali l’avevano presa arbitrariamente.

Alla sinistra non interessa se questo danno alle casse dello Stato è stato uno dei fallimenti più clamorosi che lo Stato ricordi. Sussidi a tutti, anche a famiglie mafiose ed extra-comunitari senza nemmeno la residenza, dove una persona su due faceva autodichiarazione false per ottenere soldi, mentre si stimava un grave danno di 1,7 miliardi di euro. Soldi distribuiti a pioggia senza alcun controllo preventivo che veniva fatto solo successivamente su segnalazione delle forze dell’ordine e dell’autorità giudiziaria.