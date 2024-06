Elezioni Europee e Comunali: dati affluenza in Basilicata

Per le elezioni europee 2024 alle ore 23 di sabato 6 giugno si è recasto a votare il 14,64% degli aventi diritto. In particolare nella Circoscrizione Meridionale il dato dell’affluenza è ancora più basso, pari al 12,55%.

51 milioni gli italiani chiamati alle urne per il rinnovo del Parlamento Europeo, oltre 17 milioni per le amministrative e 3,6 per le regionali in Piemonte.

L’affluenza per le elezioni comunali, ricordiamo che si vota in 52 comuni in Basilicata), è stata del 20,63%.

In particolare in Basilicata l’affluenza per le elezioni comunali alle ore 23 di sabato 6 giugno è pari al 21,11%, (24,24% nei 10 Comuni del Materano, 20,67 nei 42 Comuni del Potentino.

I seggi sono stati raperti questa mattina alle 7 e si chiuderanno alle ore 23.

