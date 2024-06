Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulla SP 3, nei pressi di Montescaglioso, in Basilicata.

Alle ore 11:40 circa, un’auto con carrello che trasportava una piccola imbarcazione e un furgone si sono scontrati sulla provinciale, al km 16+700. Nell’impatto sono rimaste ferite sette persone, cinque delle quali sono state trasportate in ospedale. Un ferito, in condizioni più gravi, è stato elitrasportato in ospedale.

Al momento, la SP 3 è ancora chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte della Polizia Stradale di Matera.