Il 2024 ha visto un’incidenza preoccupante di incidenti stradali in Basilicata, con un picco nei mesi primaverili.

Le cause sono purtroppo molteplici e complesse:

Mancanza di manutenzione stradale: strade dissestate, buche e carenze nella segnaletica rappresentano un pericolo concreto per la sicurezza dei guidatori.

Cantieri stradali: la presenza di cantieri, spesso mal segnalati o con deviazioni non chiare, può creare confusione e aumentare il rischio di incidenti.

Distrazioni alla guida: come accennato in precedenza, l’uso del cellulare, la stanchezza e altri comportamenti scorretti al volante sono fattori di rischio da non sottovalutare.

Eccesso di velocità: il mancato rispetto dei limiti di velocità, soprattutto sulle strade extraurbane, è una delle principali cause di incidenti gravi e mortali.

In aggiunta a queste cause, è importante sottolineare che la Basilicata ha una rete stradale spesso vecchia e inadeguata al traffico odierno, con strade strette e tortuose che non sempre garantiscono la necessaria sicurezza.

Cosa si può fare?

Interventi urgenti sulla manutenzione stradale: è fondamentale investire nel miglioramento delle condizioni del manto stradale, della segnaletica e dell’illuminazione.

Maggiori controlli: un aumento dei controlli da parte delle forze dell’ordine è necessario per punire chi viola le norme e garantire la sicurezza sulle strade.

Campagne di sensibilizzazione: campagne informative e di educazione stradale sono essenziali per promuovere comportamenti di guida responsabili.

Pianificazione attenta dei cantieri: cantieri ben segnalati, con deviazioni chiare e tempi di percorrenza stimati correttamente, possono ridurre notevolmente i disagi e i rischi per gli automobilisti.

Oltre a queste misure da parte delle istituzioni, è fondamentale la responsabilità individuale di ogni guidatore. Rispettare le norme del codice stradale, prestare attenzione alla guida, evitare distrazioni e non mettersi al volante in caso di stanchezza o sotto l’influenza di sostanze psicoattive, sono azioni quotidiane che possono fare la differenza per la sicurezza di tutti.

Solo con un impegno congiunto da parte di istituzioni, forze dell’ordine e singoli cittadini si potrà sperare in un’inversione di tendenza e in una riduzione degli incidenti sulle strade lucane.