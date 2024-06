Settimana Ambiente e Oceani (Associazione Marevivo):a Roma Il concerto “Nature’s calling

Il concerto “Nature’s calling. Il richiamo della natura” del maestro Francesco Rizzo, di Maratea, ha caratterizzato al teatro Salone Margherita di Roma la manifestazione dedicata alla settimana a favore dell’Ambiente e degli Oceani, un importante evento organizzato da Marevivo .

Il concerto è stato fortemente voluto dalla presidente di Marevivo, la Dottoressa Rosalba Giugni. Il maestro Rizzo ha proposto un viaggio evocativo nella natura, in undici tappe, attraverso gli strumenti della musica e delle immagini, con richiami alla poesia, alla mitologia, alla storia dell’umanità, già presentato a Potenza al Museo Provinciale il 22 febbraio scorso, riscuotendo grande successo.

Le undici tappe sono scandite dai titoli dei brani per pianoforte e orchestra raccolti nel suo ultimo album inedito “Nature’s calling”: le pagine della terra, esaltazione della natura, fusione uomo natura, i suoni della terra, il mormorio della terra, il risveglio della natura, il suono del mare, libertà leggera, natura incantata, ninfe dei boschi, il canto dell’aurora.

Il suo diventa un suggestivo ed originale racconto musicale green che con le note dal pianoforte arriva direttamente al cuore.

La composizione forse più efficace per il suo messaggio è “Le pagine della Terra”, un brano strumentale per pianoforte, flicorno, oboe e orchestra, composto in occasione della serata conclusiva del “Premio Letterario Nazionale Pagine della Terra per la Letteratura e il Romanzo Green” (concorso fondato dal Maestro Tintore Claudio Cutuli e dalla dott ssa Vera Slepoj, psicologa ed editorialista).

Il brano, che ha il titolo del concorso, si ispira alla tematica green ed è descritto dal Maestro Cutuli come una “melodia pura che mette pace e che ricorda i suoni della natura, come un ruscello che sgorga, il fruscio del vento sui rami o la pace di un bosco”.

Il concerto – sottolinea il maestro che non nasconde l’emozione per l’attenzione che gli è stata riservata – si è inserito perfettamente, come “messaggio musicale”, nella campagna di Marevivo, nata per sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’urgenza di attuare la transizione ecologica.

La musica ha una forza espressiva e una capacità di entrare più facilmente nella formazione delle generazioni giovani e adulte per contribuire a sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’urgenza di attuare la transizione ecologica.

Tutto il mio lavoro – afferma il maestro Rizzo che ha avuto un nuovo prestigioso palcoscenico – ruota su questo.

All’evento ha partecipato tra gli altri Giovanni Baldantoni, presidente di Palazzo Italia Bucarest, che da tempo condivide e sostiene progetti per la tutela dell’ambiente.