Lonetti (Fondazione Fare Futuro), Bene ha fatto la Meloni a presenta esposto alla Procura Antimafia su decreto flussi

Bene a fatto Giorgia Meloni che ha deciso di stilare uno esposto sul decreto flussi direttamente al Procuratore nazionale antimafia e relazionare al Consiglio dei ministri la truffa dei migranti regolari, per colpire coloro i quali stanno commettendo reati, sostenendo di avere elementi in grado di dimostrare che la criminalità organizzata è entrata a fare parte nel sistema delle domande di immigrazione legale del nostro paese.

Per la solita sinistra politica continua la solita polemica, verso il Presidente del Consiglio che nel momento in cui si vara una legge che prevede la separazione delle carriere della Magistratura, non può rivolgersi a un procuratore perché si contraddice.

Ma cosa c’entra la riforma da quella giudicante quando è risaputo che non ci sono rapporti tra chi accusa e chi giudica. La camorra e forse altre associazioni criminali si sono infilate in quello che si è rivelato un business per fare arrivare migliaia di immigrati, fingendo che per loro fosse pronto un lavoro, incassando decine di migliaia di Euro in cambio di un ingresso comodo senza barconi e senza rischi, per poi mandarli e contribuire a far ingrossare le fila degli irregolari e della manovalanza al saldo delle associazioni a delinquere.

Migliaia di contratti di assunzioni falsi, aziende agricole o edili fantasma, consulenti del lavoro e dipendenti di patronato. Una rete di procacciatori stranieri di clandestini disposti a pagare da 2000 a 6000 Euro per un contratto di lavoro che dà diritto al permesso di soggiorno, su richiesta di imprese che dichiarano di avere un lavoro da offrire allo straniero mentre poi alla fine risultano molto meno contratti stipulati.

Un trucco per riempirci di clandestini legali registrati in un flusso migratorio apparentemente regolare, ma in realtà costituito da persone che non sarebbero stati impiegate in agricoltura, nel turismo, nell’edilizia, ma da extra-comunitari che non avrebbero avuto alcun posto né reddito. Una grande truffa ai danni dello Stato gestita dalla criminalità organizzata che ha trovato il modo di aggirare la normativa, come nel caso del super bonus e in parte del reddito di cittadinanza, che oggi il partito di Fratelli d’Italia sta cercando di porre rimedio.

Prof. Giovanni Lonetti Coordinatore Fondazione Fare Futuro