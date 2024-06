GALELLA, LE ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE LUCANE A MONTECARLO

“Ieri pomeriggio ho avuto l’onore di parlare della nostra meravigliosa regione a più di 400 imprenditori riuniti a Montecarlo in occasione delle celebrazioni del 2 giugno a nome del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi”.

È quanto ha dichiarato l’assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali Alessandro Galella all’indomani dell’evento organizzato dall’Ambasciata italiana del Principato di Monaco in collaborazione con la Regione Basilicata in onore della Repubblica italiana presso l’Ambasciata monegasca e svoltosi alla presenza del Principe Alberto II di Monaco, del Primo Ministro, di tutto il Governo del Principato e dell’Ambasciatore italiano.

“Una Cena buffet interamente a base di prodotti lucani al 100% ha dato la possibilità agli ospiti del Principato di Monaco di assaggiare la nostra terra. Un grazie speciale va anche all’ambasciatore della Basilicata a Montecarlo, Antonio Salvatore – ha proseguito l’assessore – e allo chef e proprietario del ristorante ospitante per aver fortemente voluto la presenza della Basilicata.

Un ringraziamento va all’Associazione Cuochi Lucani per l’incredibile lavoro svolto nel Principato e per l’immensa passione che sanno mettere nella promozione della nostra amata regione e all’APT per averci supportato con video e materiale cartaceo promozionale.”

Presente anche l’Enoteca Regionale con il meglio della produzione vitivinicola lucana.

“Si chiude in bellezza un anno di incredibile promozione della nostra regione – ha concluso Galella – che conferma quanto fascino può suscitare la nostra terra se raccontata nel modo giusto: un piccolo angolo di paradiso in terra”.