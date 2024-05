Elezioni Europee 2024: Incontro a Senise “L’Europa che Vogliamo”con Emiliano, Decaro, Chiorazzo e Monaco

Oggi pomeriggio, alle ore 16.00, si terrà un importante incontro politico nella sala conferenze del complesso monumentale di San Francesco d’Assisi a Senise in vista delle prossime elezioni europee del 08-09 Giugno 2024.

L’evento, organizzato da Basilicata Casa Comune, vedrà la partecipazione di figure politiche di rilievo: Michele Emiliano (presidente regione Puglia), Antonio Decaro (Sindaco di Bari), Angelo Chiorazzo (Consigliere Regionale)e Lindo Monaco(Coordinatore Politico BCC).

Le elezioni europee rappresentano un momento cruciale per l’Italia e per tutta l’Unione Europea. In un periodo caratterizzato da sfide significative come la transizione ecologica, la digitalizzazione e la gestione dei flussi migratori, è fondamentale che i cittadini siano informati e coinvolti nelle decisioni politiche che influenzeranno il futuro del continente.

Michele Emiliano, governatore della Puglia, è noto per il suo impegno in ambito regionale e nazionale. Emiliano ha sempre sostenuto l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini e delle regioni nelle politiche europee, sottolineando la necessità di una maggiore coesione sociale e territoriale.

Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), è una figura di spicco nell’amministrazione locale. La sua presenza garantirà un focus sulle politiche urbane e sul ruolo delle città nel contesto europeo, temi particolarmente rilevanti per lo sviluppo sostenibile e l’innovazione.

Il complesso monumentale di San Francesco d’Assisi, sede dell’incontro, non è stato scelto a caso.

Questo luogo storico rappresenta un simbolo di cultura e di coesione comunitaria. La scelta di una sede così significativa sottolinea l’importanza dell’evento e il desiderio di radicare il dibattito europeo nel contesto locale e nella tradizione storica di Senise.

L’incontro ha l’obiettivo di informare i cittadini sulle principali tematiche europee e su come queste influenzeranno il loro quotidiano. Sarà anche un’opportunità per discutere delle priorità italiane nell’agenda europea e di come il nostro paese possa contribuire in maniera proattiva alle decisioni comuni.

L’incontro di oggi a Senise rappresenta un’importante occasione di confronto e di riflessione in vista delle elezioni europee.

La presenza di figure di spicco come Emiliano, Decaro, Chiorazzo e Monaco garantirà un dibattito ricco e stimolante, capace di coinvolgere i cittadini e di rafforzare il legame tra le comunità locali e le istituzioni europee.