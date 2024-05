Samsung Galaxy Ring, online nuove indiscrezioni sul prezzo

Un prezzo tra i 300 e i 350 dollari e un abbonamento mensile da 10 dollari.

Questa sarebbe la spesa richiesta a chi deciderà di acquistare un Galaxy Ring, l’anello smart prodotto da Samsung.

Nessuna certezza ma solo indiscrezioni, che arrivano online dall’informatore Yogesh Brar, a poco meno di due mesi dall’evento Unpacked in cui Samsung dovrebbe presentare sia l’anello che la nuova serie di smartphone pieghevoli, il Galaxy Z Fold6 e il Galaxy Z Flip6.

Il secondo Unpacked dell’anno, dopo quello di gennaio di presentazione degli smartphone Galaxy S24, si potrebbe tenere il 10 luglio a Parigi, città scelta per la presenza delle Olimpiadi in scena dal 26 luglio all’11 agosto. A riportare le indicazioni è il sito Sammobile, che cita fonti anonime ritenute affidabili.

Il prezzo del Galaxy Ring può sembrare alto ma collocherebbe Samsung in linea con i concorrenti diretti, come l’Oura Ring Gen 3, che costa tra 299 e 349 dollari, e l’Amazfit Helio, a 300 dollari.

A far la differenza è il canone mensile, che sarebbe richiesto per ottenere indicazioni sugli stili di vita registrati e consigli forniti dall’intelligenza artificiale. Al Mobile World Congress di Barcellona, Samsung ha mostrato per la prima volta il Galaxy Ring.

L’anello arriverà in tre colorazioni, nero, argento e oro, e nove taglie differenti, per soddisfare le esigenze dei consumatori. Si ricaricherà tramite una piccola base su cui appoggiarlo quando scarico o non utilizzato.

