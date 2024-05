Successo a Potenza per “La Giornata dello Studente 2024”

Piazza Mario Pagano a Potenza si è trasformata in un vivace palcoscenico per la “Giornata dello Studente 2024”, evento organizzato dalla Consulta Studentesca Provinciale con il patrocinio di diverse istituzioni locali. Migliaia di studenti provenienti da tutta la Basilicata hanno invaso il centro storico del capoluogo per una giornata all’insegna della socialità, dell’incontro e del confronto.

L’evento, ricco di spunti di riflessione e momenti di intrattenimento, ha avuto come filo conduttore il tema “Innovazione, cultura e partecipazione: il futuro nelle mani degli studenti”. Tra i momenti salienti, la tavola rotonda con la Senatrice a vita Liliana Segre, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, che hanno dialogato con i ragazzi sui temi dell’impegno civile, della responsabilità individuale e collettiva e del ruolo degli studenti nella costruzione del futuro.

Non sono mancati momenti di svago e di musica, con l’esibizione di artisti locali e la partecipazione di alcuni studenti talentuosi. Tra gli stand allestiti in piazza, gli studenti hanno potuto conoscere le attività di diverse associazioni e realtà del territorio, confrontarsi con i rappresentanti delle istituzioni e approfondire tematiche di interesse comune.

Un’edizione all’insegna dell’inclusione e della partecipazione

La “Giornata dello Studente 2024” si è caratterizzata per la sua inclusività e per la volontà di dare voce a tutti gli studenti, indipendentemente dalle loro provenienze, abilità o interessi. Sono stati organizzati laboratori creativi, attività sportive e momenti di incontro dedicati agli studenti con disabilità, garantendo a tutti la possibilità di vivere la giornata in modo pieno e partecipativo.

Uno sguardo al futuro

La “Giornata dello Studente” è stata anche un’occasione per riflettere sul futuro e sulle sfide che i giovani dovranno affrontare. Sono stati affrontati temi come la lotta alla disoccupazione, la tutela dell’ambiente e la promozione della legalità, con l’obiettivo di stimolare nei ragazzi una coscienza critica e un impegno attivo per costruire un futuro migliore.

Un successo di partecipazione

L’evento ha avuto un grande successo di partecipazione, con oltre 16.000 studenti presenti da tutta la Basilicata. La “Giornata dello Studente” si è confermata come un appuntamento importante per il mondo giovanile lucano, un’occasione per celebrare il valore dell’istruzione, della cultura e della partecipazione attiva alla vita sociale.

Le voci dei protagonisti

“Siamo entusiasti della grande partecipazione a questa giornata – ha commentato Simone Carcuro, Presidente della Consulta Studentesca Provinciale -. È stato un momento importante di incontro e di confronto per gli studenti di tutta la Basilicata. Abbiamo voluto dare voce alle loro speranze e alle loro criticità, e lanciare un messaggio di positività e di impegno per il futuro”.

“La scuola e le istituzioni devono essere al fianco degli studenti nel loro percorso di crescita – ha dichiarato il Ministro Valditara -. La “Giornata dello Studente” è un’occasione preziosa per ribadire questo impegno e per costruire insieme un futuro migliore per il nostro Paese”.

“I giovani sono il nostro futuro – ha concluso la Senatrice Segre -. Dobbiamo dare loro gli strumenti e le opportunità per realizzare i loro sogni e costruire una società più giusta e solidale”.

Un evento che guarda al futuro

La “Giornata dello Studente 2024” si è conclusa con un messaggio di speranza e di fiducia nel futuro. I giovani lucani hanno dimostrato di essere una generazione preparata ad affrontare le sfide del presente e a costruire un domani migliore. L’evento è stato anche un’occasione per le istituzioni locali per ribadire il loro impegno a favore dei giovani e per promuovere politiche volte a favorire la loro crescita e il loro inserimento nel mondo del lavoro.