Ad Amburgo la decima “Giornata di Solidarietà ed Amicizia Italo-Tedesca”

Per rinsaldare i rapporti tra la comunità dei lucani e degli italiani emigrati in Germania e la “terra di origine” si è tenuta ad Amburgo, presso la Missione Cattolica Italiana, la “Giornata di Solidarietà ed Amicizia Italo-Tedesca”.

L’iniziativa è giunta al suo decimo anno: dieci anni fa, grazie al nuovo missionario della Missione Cattolica Italiana in Amburgo e Coordinatore della Zona Nord delle Missioni Cattoliche di Germania e Scandinavia, don Pierluigi Vignola, nacque per far sì che ci fosse maggiore integrazione tra il popolo italiano e quello tedesco e, allo stesso tempo, per aiutare le persone in stato di bisogno.

Quest’anno è stata occasione per raccogliere offerte da destinare ai bisognosi di Santa Rita da Cascia, grazie anche all’impegno dell’Associazione San Michele Arcangelo di Potenza.

La cena – tutta italiana – è stata preparata dagli Chef dell’Associazione Cuochi Italiani che, con la Presidente Enza Barbaro e la collaborazione del Segretario Generale dell’Associazione stessa, nonché Presidente di Palazzo Italia, che ha la sua sede tedesca proprio presso la Missione Cattolica Italiana, Giovanni Baldantoni, in maniera generosa e volontaria, sia con loro contributi che dal punto di vista gastronomico, sono sempre presenti a questa manifestazione.

La serata da dieci anni si tiene sempre nel mese di maggio, offrendo un momento di convivialità tra i partecipanti e collaborazioni a tutto tondo a sostegno dei più bisognosi.

La giornata, come ha ricordato Vignola, serve a ricordare a tutti l’importanza della solidarietà per il raggiungimento dello sviluppo sociale, inclusi i programmi d’azione che si cerca di sviluppare con tutte le istituzioni, a cominciare dal Consolato Generale ad Hannover a quello Onorario in Amburgo, al Cgie di Germania con la presenza di Giuseppe Scigliano, all’Istituto Italiano di Cultura di Amburgo, al ComItes di Hannover e al patronato ITALUIL, che da sempre danno il loro patrocinio alla manifestazione.

La serata quest’anno si è arricchita anche grazie alla presenza di membri della giovane Associazione “KUD – JUGOSLAVIJA” Hamburg, che ha presentato musiche e canzoni della vecchia Jugoslavia, e che a settembre di quest’anno, all’interno del suo primo Tour, farà tappa anche in Macedonia

La Missione Cattolica – ha ricordato il parroco lucano don Pierluigi Vignola– è il punto di riferimento nell’area Nord della Germania, su un territorio vasto di oltre 65.000 kmq, che vede la presenza di oltre 30.000 italiani. Oggi c’è una ripresa dell’emigrazione soprattutto di professionisti, ingegneri, architetti, anche medici che vengono per fare esperienza e poi rientrare in Italia.

Ci sono però anche quelli che – sottolinea don Vignola – partono all’avventura e arrivano senza avere una base, soprattutto senza avere una base linguistica e incontrano le maggiori difficoltà. C’è chi viene in Missione a chiedere aiuto per la ricerca di un lavoro o di una casa.

Indubbiamente fino a una ventina di anni fa vi era una pastorale basata sul sociale, sul bisogno, adesso si cerca soprattutto di dare, e lo si vede nei giovani, una pastorale dedita alla spiritualità.

Ci adoperiamo perché la comunità italiana si possa sentire più coesa e allo stesso tempo inserita nel contesto tedesco.

Per la delegazione di Palazzo Italia – guidata dal presidente Giovanni Baldantoni e dalla presidente dell’Associazione Cuochi Italiani Enza Barbaro – è stata l’occasione per incontrare imprenditori, consulenti, esperti italiani e tedeschi per fare il punto dei programmi di cooperazione economica.