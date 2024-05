Finti dipendenti delle Poste truffano anziana a Ferrandina , arrestati a Tito dai Carabinieri

L’affetto di una nonna per il nipote è stato sfruttato in un’altra truffa, questa volta ai danni di una signora di Ferrandina. I truffatori si sono presentati come impiegati delle Poste per ritirare denaro, usando come esca una telefonata all’anziana fingendosi il nipote. Un altro stratagemma ha coinvolto la figlia, distogliendola da casa per un falso avviso di raccomandata da ritirare. Due persone di Napoli hanno approfittato della situazione, rubando denaro dall’abitazione dell’anziana. La prontezza della figlia nel chiamare il 112 ha permesso l’intervento dei Carabinieri, che sono riusciti ad arrestare i truffatori dopo un inseguimento. I malviventi sono stati portati in carcere in attesa di giudizio. La vittima è stata risarcita, e la storia si conclude con la gratitudine della donna e la pronta azione dei Carabinieri.

Una storia a lieto fine, suggellata dallo sguardo riconoscente dell’anziana vittima che si vedeva restituito il maltolto e assicurati alla giustizia i due lestofanti, per la quale rimarrà di certo impresso il ricordo della brutta esperienza vissuta ma ancor di più quello del risolutivo intervento dei Carabinieri. Vicenda che testimonia la perfetta sinergia tra le varie compagini dell’Arma, le sue Stazioni, Centrali Operative e Nuclei Radiomobili, anche appartenenti a Province differenti, la cui azione e collaborazione conosce il solo comune denominatore del porsi al servizio del cittadino.