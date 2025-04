Comunicazione Co.re.com: Elezioni amministrative 2025

Le elezioni amministrative in Basilicata del 2025 si terranno a livello comunale il 25 e il 26 maggio, mentre il turno di ballottaggio si terrà l’8 e il 9 giugno dello stesso anno, in contemporanea a cinque referendum abrogativi.

I comuni al voto in Basilicata sono otto e, precisamente oltre alla città di Matera, andranno al voto le comunità di Irsina, Bernalda e Montalbano Jonico nel materano; mentre Tolve, Senise, Atella e Lavello nel potentino.

In vigore la disciplina in materia di par condicio da giovedì 10 aprile 2025.

Nella giornata di giovedì 10 aprile 2025 – 45° giorno antecedente la data del voto, giorno di inizio della campagna elettorale – si prevede l’affissione dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative del 25 e 26 maggio 2025.

A partire da giovedì 10 aprile 2025 sono, pertanto, in vigore le disposizioni di applicazione della normativa in materia di par condicio – previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e s.m.i. e dal Codice di autoregolamentazione di cui al DM 8 aprile 2004 – che disciplinano i programmi di comunicazione politica, i programmi di informazione, i messaggi politici autogestiti (gratuiti e a pagamento) e i sondaggi politici ed elettorali sulle emittenti radiotelevisive locali. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere i messaggi politici autogestiti a titolo gratuito (MAG) dovranno inviare entro il 15 aprile2025 al seguente indirizzo PEC: [email protected] unitamente al modulo MAG/1/EC debitamente compilato, il documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.

La normativa di riferimento per i Comuni al voto riguarda:

le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali referendarie e per la comunicazione politica”;

la delibera Agcom 122/24/CONS “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione dei Sindaci e dei Consigli comunali, fissate nei giorni di domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025, con la previsione, nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, dell’eventuale secondo turno elettorale ( ballottaggio).