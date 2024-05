RockAM in scena alla Giornata Mondiale dei Bambini

È con grande entusiasmo che vi annunciamo la partecipazione di RockAM come artista d’apertura alla Giornata Mondiale dei Bambini (GMB) il prossimo 25 maggio.

L’evento, che si terrà allo Stadio Olimpico di Roma e sarà trasmesso in diretta su Rai 1 alle 15:00, promette di essere un’occasione straordinaria, con la presenza di ospiti nazionali e internazionali.

La manifestazione sarà presentata dal celebre conduttore Carlo Conti, garantendo uno spettacolo di altissimo livello.

RockAM avrà l’onore e l’opportunità di esibirsi davanti a un pubblico vastissimo: oltre agli 80.000 bambini presenti nello stadio, milioni di telespettatori si collegheranno da tutta Italia per seguire l’evento in diretta televisiva. Questo rappresenta un momento cruciale per l’artista, che potrà far conoscere i suoi brani a un’audience così vasta e variegata.

L’artista ha espresso la sua emozione e gratitudine per questa opportunità, sottolineando quanto sia importante per lui condividere la sua musica con i più giovani e con tutte le famiglie italiane.

“Tutti sintonizzati su Rai 1 e CTV, andiamo a spaccare tutto, tutti insieme,” ha dichiarato RockAM, incitando i suoi fan a partecipare con entusiasmo.

La Giornata Mondiale dei Bambini è un evento di grande rilevanza, dedicato alla sensibilizzazione e al sostegno dei diritti dei bambini in tutto il mondo.

La presenza di artisti come RockAM contribuisce a rendere questa manifestazione ancora più speciale, unendo musica e solidarietà in un’unica grande festa.

Non perdete l’appuntamento con RockAM e tutti gli altri ospiti straordinari il 25 maggio alle 15:00 su Rai 1.

Preparatevi a vivere un pomeriggio di musica, emozioni e divertimento, celebrando insieme la Giornata Mondiale dei Bambini!