INNOVAZIONE FINANZIARIA Nuovi Strumenti per Prospettive Future C.C.I.A.A MATERA 16 Maggio

Dalla proposta al sostegno, dalle idee imprenditoriali alla base economica grazie alla quale realizzarle.

A chiusura del ciclo di incontri previsti dal progetto Inchubatori – che in quattro appuntamenti ha offerto una panoramica sulle nuove frontiere di sviluppo per il tessuto produttivo – Sviluppo Basilicata, d’intesa con la Camera di Commercio, organizza il 16 maggio a Matera un forum riunendo attorno ad un tavolo (è la prima volta che accade nel Mezzogiorno) tutte le Finanziarie regionali dell’Anfir (l’associazione nazionale di categoria).

L’appuntamento è a partire dalle 16 nella sede della Camera di Commercio in via Lucana

n.82.

“Insieme all’ente camerale e alla Regione Basilicata – sottolinea l’amministratore unico di Sviluppo Basilicata, Gabriella Megale, unica rappresentante del Sud nel consiglio direttivo dell’Anfir – parleremo degli strumenti finanziari a disposizione delle imprese per portare al loro interno, in particolare, le potenzialità dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie immersive.

Sarà un forum – conclude Megale – in sintonia con la nostra mission, quella di interfacciare il mondo imprenditoriale con i moderni processi di sviluppo produttivo, informando anche sui relativi canali di finanziamento”.

Nel corso di una “question time”, creata mettendo in relazione consulenti e rappresentanti datoriali, esperti approfondiranno dinamiche e traiettorie degli strumenti finanziari capaci di tradurre i progetti in concrete azioni di sviluppo delle aziende: sovvenzioni, fondi di garanzia,pacchetti diversificati.

Tra i relatori – in allegato la locandina con l’intero programma e tutti i partecipanti – ci sarà il presidente nazionale dell’Anfir, il prof. Michele Vietti, già parlamentare e sottosegretario del Consiglio Superiore della Magistratura, avvocato civilista, patrocinante in Cassazione dal 1994, con specifica competenza in diritto commerciale, industriale e fallimentare.