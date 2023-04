EYE SPORT VESTE IL TARANTO F.C. 1927

Legarsi ad una squadra sul finire di una stagione calcistica è un fenomeno inusuale, ma le basi per sviluppare il potenziale e creare un progetto che dia i giusti valori e soddisfazioni a una piazza prestigiosa come quella di Taranto c’erano già tutte.

EYE Sport e il Taranto F.C. 1927 annunciano la firma di un accordo di sponsorizzazione tecnica che li vedrà insieme per i prossimi 4 anni.

EYE Sport vestirà interamente il Club fornendo abbigliamento tecnico e di rappresentanza per tutte le sue formazioni, dalla prima squadra al settore giovanile.

Taranto merita un rilancio sociale, economico e sportivo ed è qui che EYE Sport riesce a dare il meglio ed è per questo che non abbiamo voluto perdere tempo.

La calda e numerosa tifoseria del Taranto potrà esprimere tutto l’affetto per la squadra vestendo sin da subito colori della propria fede calcistica.

Il conto alla rovescia per l’esordio della nuova Maglia Gara Home è già partito. In occasione di Taranto-Messina del prossimo 23 aprile, infatti, i rossoblu scenderanno in campo con la nuova divisa ufficiale.

Un’anteprima tutta da gustare e da cogliere al volo subito. Una prima parte del nuovo Merchandising Ufficiale del Taranto Football Club 1927 targato Eye Sport sarà disponile su eyesportshop.com nella sezione dedicata al Club a partire da domenica 23 aprile alle ore 17:30, proprio in concomitanza con il fischio d’inizio di Taranto-Messina.

L’esordio anticipato, non a caso programmato al termine della stagione regolare dimostra l’orgoglio e l’energia che Eye Sport e il Taranto Football Club 1927 intendono trasmettere nel corso della prossima stagione calcistica.