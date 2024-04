Gigi D’Alessio, il 24 maggio esce il nuovo album Fra

Il 24 maggio esce il nuovo album di Gigi D’Alessio, dal titolo Fra (GGD Edizioni Srl/Sony Music).

Dieci canzoni che spaziano tra nuovi brani e hit rivisitate per l’occasione, e tanti inediti featuring.

Fra, anticipato dal singolo Nu dispietto è il primo capitolo di un nuovo progetto discografico.

D’Alessio si prepara a partire per una lunga serie di appuntamenti live, a cominciare dagli otto concerti tutti sold out di Gigi- Uno come te – L’emozione continua in Piazza del Plebiscito a Napoli, per proseguire durante l’estate in tutta Italia e dall’autunno nei palasport.

Queste le date: 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 giugno Napoli, 5 e 6 luglio Palermo, 17 e 19 luglio Barletta, 20 luglio San Pancrazio Salentino (BR), 21 luglio Lanciano (CH), 27 luglio Lacco Ameno, Ischia (NA), 28 luglio Campobasso, 7 agosto Corigliano Rossano (CS), 8 agosto Diamante (CS), 9 agosto Roccella Jonica (RC), 11 e 12 agosto Catania, 17 agosto Gaeta (LT), 22 agosto Forte dei Marmi (LU), 24 agosto Cattolica (RN).

A settembre D’Alessio sarà alla Reggia di Caserta il 6, 7, 8, 14 e 15 settembre. Poi da novembre il tour nei palasport: 13 novembre Roma, 2 dicembre Firenze, 6 dicembre Padova, 7 dicembre Torino, 11 dicembre Milano, 13 dicembre Bologna.

ANSA