Senise, al via il concorso pubblico per esami per la copertura di 1(uno) posto di agente di Polizia locale

DIARIO, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CATEGORIA GIURIDICA “C” – POSIZIONE ECONOMICA “C1”, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.

Le prove del concorso pubblico per esami per il reclutamento di n. 1 Agente Polizia locale cat. C –

posizione economica C1 – a tempo pieno ed indeterminato si svolgeranno nelle seguenti date:

– PROVA PRESELETTIVA: 14 MAGGIO 2024 ORE 10,00 PRESSO I.S.I.S. “ L. SINISGALLI” C.DA ROTALUPO – SENISE

HTTPS://MAPS.APP.GOO.GL/3GRMYTZ5REQQ36DN7;

– PROVA SCRITTA: 14 MAGGIO 2024 ORE 15,00 PRESSO I.S.I.S. “ L. SINISGALLI”

C.DA ROTALUPO – SENISE HTTPS://MAPS.APP.GOO.GL/3GRMYTZ5REQQ36DN7

(PER I SOLI CANDIDATI CHE AVRANNO SUPERATO LA PRESELEZIONE);

– PROVA ORALE: 3 GIUGNO 2024 ORE 9,00 PRESSO EX SALA CONSIGLIARE

COMPLESSO FALCONE-BORSELLINO – PIAZZA MUNICIPIO – SENISE.

I candidati dovranno presentarsi presso la sede d’esame, nel giorno e nell’orario indicati nel presente

avviso muniti di un valido documento di riconoscimento. L’assenza dalla sede di svolgimento della

prova nella data e nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore comporta

l’esclusione dal concorso.

La Commissione esaminatrice nominata con Determina del Responsabile del Settore Vigilanza n. 17

del 20/02/2024 in relazione alla procedura selettiva in oggetto, nella seduta del 17/04/2024 ha stabilito

i seguenti criteri di valutazione delle prove:

• PROVA PRESELETTIVA a risposta multipla chiusa

Somministrazione di n. 30 quesiti a risposta multipla chiusa (n. 3 risposte di cui una sola esatta) sulle

materie previste nel bando di concorso secondo i seguenti criteri di valutazione:

– 1 punto per ogni risposta esatta;

– 0 punti per ogni risposta non data;

– Meno 0,5 punti per ogni risposta errata;

Supereranno la prova preselettiva ed avranno accesso alla prova scritta i primi 50 candidati (ed

eventuali ex equo) che avranno raggiunto il punteggio più alto;

• PROVA SCRITTA a carattere teorico/pratico quesiti a risposta aperta

La prova scritta si svolgerà in modalità digitale mediante l’utilizzo di strumenti informatici e

consisterà in n.2 quesiti teorici/pratici a risposta aperta sulle materie previste dal bando.

Il punteggio minimo per superare la prova scritta è di 21/30 secondo i seguenti criteri di valutazione:

Conoscenza della materia e riferimenti normativi max 10 punti

Capacità di sintesi e di argomentare la risposta max 10 punti;

Padronanza e proprietà di linguaggio max 10 punti.

Supereranno la prova scritta i candidati che otterranno una votazione minima pari a 21/30.

La durata della prova è di n. 2 ore.

Non sarà possibile consultare codici normativi (commentati e non, testi di legge e vocabolari).

• PROVA ORALE

La prova orale consisterà nella somministrazione di n. cinque quesiti a candidato di cui n. 3 sulle

materie previste dal bando, n. 1 lingua inglese e n. 1 conoscenze informatiche, che saranno

sorteggiate dal candidato stesso in modo casuale.

Il punteggio minimo per superare la prova orale è di 21/30 secondo i seguenti criteri di valutazione:

Conoscenza della materia e riferimenti normativi max 9 punti

Capacità di sintesi e di argomentare la risposta max 9 punti;

Padronanza e proprietà di linguaggio max 9 punti.

Conoscenza Lingua Inglese max 1,5 punti

Conoscenze Informatiche max 1,5 punti

La Commissione nella successiva formazione della graduatoria finale si atterrà a quanto previsto

dall’art. 14 del bando

Il Responsabile del procedimento

Cap. Rosalba Di Bitetto

DIARIO-MODALITA-DI-SVOLGIMENTO-E-CRITERI-DI-VALUTAZIONE-PROVE.pdf