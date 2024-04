Sony World Photography Awards, Juliette Pavy fotografa dell’anno

La World Photography Organisation ha annunciato i vincitori dei prestigiosi Sony World Photography Awards 2024, durante una cerimonia di gala tenutasi a Londra.

Quest’anno a ricevere il prestigioso titolo di ‘Photographer of the Year’ è stata la francese Juliette Pavy, con la serie ‘Spiralkampagnen: Forced Contraception and Unintended Sterilisation of Greenlandic Women’, sulla sterilizzazione forzata delle donne in Groenlandia.

Pavy è stata selezionata tra i 10 vincitori di categoria del concorso Professional, annunciati insieme ai secondi e terzi classificati.

Con le loro narrazioni visuali, da quelle che documentano il cambiamento climatico e il rapporto con la natura ai più intimi ritratti di individui e comunità, i vincitori e i finalisti, provenienti da ogni parte del mondo, hanno dato prova di grande talento.

Tra loro anche l’italiano Federico Scarchilli con la serie ‘Flora’, primo nella categoria “Still Life”.

ANSA