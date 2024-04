Letta, orgoglioso di aver aperto una discussione su futuro

“Sono orgoglioso del fatto che siamo riusciti con questo rapporto ad aprire una discussione importante.

Il tema è quello del futuro, della crescita.

Voglio veramente dire con grande orgoglio che oggi la discussione che c’è stata ci porta verso un futuro nel quale il mercato unico europeo può diventare veramente il mercato unico per i cittadini, per tutti i cittadini, per i lavoratori e le lavoratrici, per gli studenti, per tutti coloro che vogliono fare ricerca in un altro Paese perché il mercato unico sia per tutti, per le piccole imprese e per le grandi”. Lo ha detto Enrico Letta.

ANSA