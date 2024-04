Elezioni Regionali Basilicata 2024 Schlein prima tappa ospedale di Matera

Elly Schlein ha dichiarato: “Da quando la destra si è insediata, ha cominciato a togliere risorse alla sanità pubblica.

Loro dicono di aver fatto il più grande investimento sulla sanità pubblica della storia di questo Paese, ma mentono sapendo di mentire perché in tutti i Paesi la spesa sanitaria si calcola in relazione al Pil e i numeri del governo di Giorgia Meloni li smentiscono.

I lucani non sono pazienti di serie B, è necessario avviare un piano sanitario regionale, quello che Bardi non ha fatto negli ultimi 5 anni di governo. E un’altra priorità è il lavoro, sopratutto garantendo il salario minimo che non può andare sotto i 9 euro”.

Sulla riforma dell’autonomia differenziata ha dichiarato: “Quella sull’autonomia differenziata è una riforma “pessima e pericolosa.

Non si capisce perché il presidente di questa Regione non abbia detto una parola contro un disegno che vuole spaccare il Paese e far pagare al Sud le diseguaglianze che lo hanno già tenuto a freno fin troppo”.