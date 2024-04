BCC Maruggi giovedi’ 18 Aprile convegno al grande albergo di Potenza su Check-up: quale futuro per la sanità lucana?

Giovedì 18 aprile 2024, alle ore 10.30, presso la sala conferenze del Grande Albergo a Potenza, si terrà il convegno dal titolo “Check-up: quale futuro per sanità lucana?”.



Ho voluto e organizzato questo evento per affrontare un tema di grande attualità – quello della sanità lucana – proponendo attraverso un dibattito tra esperti le più idonee soluzioni volte a garantire ai cittadini lucani risposte concrete ed efficaci.



Interverrà il dottor Francesco Dimona, Presidente dell’Ordine dei medici della Provincia di Matera e candidato nella circoscrizione di Matera alle elezioni Regionali con Basilicata Casa Comune.



L’analisi dell’attuale contesto sarà affidata a Federico Spandonaro, professore aggregato di Economia sanitaria presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”; Presidente del Comitato Scientifico di C.R.E.A. Sanità (Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità); membro di Comitati Scientifici a supporto del Ministero della Salute, dell’AgeNaS e della Regione Lazio.



I saluti finali saranno del Presidente della Provincia di Matera, candidato Presidente alle Regionali in Basilicata per il centrosinistra, Piero Marrese.

Giampiero Maruggi